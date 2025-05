La fuerte explosión ha asustado a los que estaban grabando el incendio desatado minutos antes

Controlado el incendio en un almacén de cloro en Vilanova i la Geltrú que obligó a confinar a 150.000 vecinos: investigan las causas

Alcalá de GuadaíraEl incendio en Plainsur S.A, una planta química que aloja 200.000 litros de etileno, tolueno y disolvente, ha ocurrido a ocho kilómetros del centro de Alcalá de Guadaíra. Allí recomiendan a los 80.000 vecinos que no salgan a la calle. Según informa Rocío Martínez, Diego Arce y Victoria Talero, el fuego ya está controlado y no hay riesgo de que se extienda pero aún está pendiente de extinción. Hay dos heridos leves y todavía queda una noche larga de trabajo.

La fuerte explosión ha asustado a los que estaban grabando el incendio desatado minutos antes en una nave de productos químicos. "He tenido que pasar por ahí, por donde estaba la columna de humo negro y ha empezado a caer como algo en el cristal del coche, como unas gotas blancas. Supongo que serían productos químicos, daba mucho miedo", reconoce Marina Calzada, una de las testigos del incendio.

"He tenido que salir a la calle con mascarilla, pero en mi zona la gente no está muy concienciada", confiesa Marina Calzada

Plainsur S.A está situada en el polígono de Alcalá de Guadaíra, a 15 kilómetros de la ciudad de Sevilla, desde donde era visible la enorme columna de humo. La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha mandado un mensaje de tranquilidad y serenidad sobre el incendio en Plainsur. “La situación de máxima complejidad ya ha sido superada. Al parecer, hubo una chispa y al ser producto disolvente que arde tan rápido salieron corriendo”, ha subrayado. Aunque siguen con la recomendación preventiva de usar mascarillas. La buena noticia es que ya no hay riesgo de incendio en un depósito que contenía un producto químico peligroso.

La Junta de Andalucía ha recomendado a los vecinos que no salgan de sus casas por el incendio, que mantengan las puertas y ventanas cerradas para evitar riesgo de intoxicación. "He tenido que salir a la calle con mascarilla, pero en mi zona la gente no está muy concienciada", recalca la joven. El consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha reconocido que todavía quedan días por delante para la extinción del siniestro.

"Cuando he salido de trabajar, ya se veía el humo negro desde allí", afirma la joven

Las llamas se han propagado rápidamente, obligando a los trabajadores de la zona a coger sus coches y salir a toda velocidad de allí. Se ha acumulado tanto humo que hasta salía por las alcantarillas situadas a varios metros de la nave incendiada este mediodía. "Había muchísimo humo negro. Cuando he salido de trabajar, ya se veía. Estaba todo el cielo gris", explica Calzada, quien fue avisada por su pareja en WhatsApp de lo que estaba ocurriendo.

El incendio ha sido declarado en torno a las 13:20 horas de este miércoles en la calle Red 11 del polígono industrial La Red de Alcalá de Guadaíra. En los vídeos se escucha una de las explosiones que ocurrieron tras incendiarse una nave de productos químicos con una enorme columna de humo que se veía desde Sevilla a 15 kilómetros.

La Junta ha remitido mensajes SMS a los teléfonos móviles de la población

Las llamas han dejado un bombero atendido por los facultativos sanitarios y un operario de las instalaciones siniestradas que presentaba quemaduras de carácter leve. La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en su situación operativa uno de la fase de emergencia.

La Junta ha remitido una alerta de Protección Civil a los teléfonos móviles de la población residente en la zona de influencia del incendio, con un radio de 3,5 kilómetros alrededor del lugar del siniestro. En el barrio de la Liebre, los vecinos reconocen que están preocupados por la toxicidad del aire. Una residente ha recibido el mensaje en plena entrevista con Noticias Cuatro. Los servicios de emergencias han pedido el desalojo de los centros de trabajo del polígono La Red, que cuenta con al menos 264 empresas inscritas. Esta tarde han cerrado toda la actividad cultural y deportiva del pueblo pero mañana abrirán los colegios.