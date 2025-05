En los años 50 , España se abría un hueco en el mercado del motor con la creación de SEAT, una compañía que marcó numerosas generaciones en nuestra historia: "Me acuerdo en la infancia cuando íbamos siete niños con seis años a jugar en el equipo de futbol”. En unos años de transición política y mecánica , la compañía se abría al mundo para compartir sus modelos más icónicos.

Con motivo del aniversario, SEAT inaugura una exposición en la Plaza Univers de Barcelona en la que repasa la historia de la compañía a través de más de 70 modelos emblemáticos: “La gente se quedaba tirada. Se rompían los coches, se paraban y no había teléfonos para llamar, no había móviles, no había nada. Solo había un grupo de personas que iban en estos coches dando servicio de asistencia”, comenta Isidre López, responsable de SEAT Históricos.