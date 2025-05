En una era de constante cambio y avances tecnológicos, la generación más analógica se queda atrás. El acceso a Internet y saber utilizar los teléfonos móviles se ha vuelto imprescindible en los últimos años, pero muchos de los más mayores no tienen la oportunidad de aprender a manejarlo.

Por ese motivo, FiraGran organiza un evento, tanto para familiarizar a los ancianos con las nuevas tecnologías, como para combatir la soledad no deseada que muchos sufren: “No podemos ir contra el avance de la tecnología ni contra el mundo, o te subes al carro o te quedas en tierra ”, comenta uno de los asistentes.

La soledad no deseada es una de las grandes pandemias entre la tercera edad, algo que pretende poner fin Servicios Suara a través de un hogar de mayores online destinado a aquellas personas que no pueden salir de casa: “Sí que al principio a veces hay un poco de: ‘¡Ay yo no lo sabré utilizar!’, y luego están enganchados todo el día”.