De todos modos, Damaris J. Rohsenow, de la Universidad de Brown señala que no tener resaca no quiere decir que el alcohol no dañe el organismo. Por ello alertan que algunos consumidores, si no experimentan los efectos de las resacas como los molestos dolores de cabeza o náuseas y vómitos, podrían aumentar su consumo hasta niveles muy peligrosos para su salud.