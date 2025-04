Los récords de Julio Iglesias que ningún cantante ha podido superar

Actualmente, Julio Iglesias está trabajando en el proceso creativo de su biopic para Netflix. Hay que insistir en que fue el primer artista no anglosajón en entrar en el mercado estadounidense y en el asiático colocándose en el top 5 en ventas de discos de la historia. Según sus propias palabras publicadas en la web de la plataforma en febrero de 2024, “después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida”.