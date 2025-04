“Yo nazco con una enfermedad progresiva incurable, ya terminal, que hace que yo tenga muy poquito campo visual en un ojo y en el otro que no vea nada”, explica Garrido. “Veo a través de un pequeño túnel o cañón de escopeta que ya me dijeron de pequeña que se iría cerrando hasta llevarme a la ceguera total, que llegó a los 35 años”, añade.

Pero no fue un camino fácil. “Salió un puesto a una jefatura de departamento, concursé y me quitaron méritos por temas relacionados con mi discapacidad y recurrí. No lo hice solo por mí o tanto por mí. Fue curioso porque las personas no lo entendían y me decían que esperase a la siguiente. Yo respondía que no era por mí, sino por todos los que venían detrás”, recuerda.