El truco definitivo para abrir las nueces de forma sencilla

Para abrir este fruto seco, mucha gente utiliza sus propias manos o un martillo, pero lo más efectivo es utilizar un cascanueces . A veces, incluso con esta herramienta puede parecer una tarea un poco complicada, pero en este caso, no es tanto la fuerza: la maña es lo más importante.

Cuando se coloca el cascanueces en paralelo a esta línea, lo que se consigue es distribuir la presión de manera desigual, por lo que no se va a abrir con facilidad. Además, si se consigue por aplicar demasiada fuerza, la cáscara se va a partir provocando que el fruto se destroce.

Otra opción para conseguir abrir nueces y que salgan perfectas es ponerlas a remojo durante unas horas . Se debe colocar un bol con agua tibia y sal. Esto va a hacer que la cáscara se ablande y se rompa más fácilmente. De esta manera se tendrá que usar menos fuerza sobre ella y no se dañará su interior.

En el caso de que no se disponga de estas horas, se puede acelerar el proceso introduciendo las nueces en un bol de agua en el microondas. Cuando el agua comience a hervir se podrá sacar el bol del electrodoméstico. Una vez se ha enfriado el agua, las nueces estarán listas para ser cascadas sin que se rompan.

En el caso de que no se tenga a mano esta herramienta para abrir las nueces, se pueden aplicar estos dos trucos anteriores para que la cáscara esté más blanda. Esto ayuda a que si no se dispone de cascanueces, las manos no sufran ningún peligro.