Las agresiones en las consultas de fisioterapia han aumentado un 10% en los últimos dos años. El número de víctimas es más alto de lo que pensamos y la mayoría no denuncian lo ocurrido. Gloria lleva 20 años trabajando como fisioterapeuta y ha sido una de las víctimas, pero prefiere no desvelar su identidad.

El acoso no solo ha sido verbal. Gloria también ha sido víctima de agresiones físicas en su consulta: "Me acuerdo de un tío que me tocó una pierna y cuando salí de la sala, lo hablé con mis compañeras. Me dijo otra que también había tenido problemas, que había sido un hombre que había pasado por varias”.