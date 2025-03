En los últimos años las enfermedades de transmisión sexual se han disparado , en especial, entre los más jóvenes. Los profesionales sanitarios en muchos casos no están preparados para abordar este tipo de dolencias, favoreciendo que el paciente se sienta incómodo o juzgado. Es lo que le pasó a Rocío, tal y como se puede ver en el vídeo de Cecilia Encinas. Además, los expertos insisten en que falta formación en los colegios para que estos temas dejen de ser un tabú lo que ayudaría a mejorar la prevención .

Rocío sufrió una agresión sexual y meses después acudió al centro de salud por dolores y sangrado vaginal. Allí, se sintió juzgada. Le dijeron: “tienes que tener más cuidado”. “Yo no puedo decidir si me van a violar con o sin preservativo”, expresa la joven.

Tras insistir, se las hizo y dio positivo en clamidia y en tricomoniasis . Acudió al ginecólogo, pero no le fue mucho mejor: “todo el rato quitándole importancia a lo que yo le decía, me sentía un poco infantilizada”.

Por ello, intentó la derivaran de nuevo, pero no lo consiguió. “Lo que me dice la médica de cabecera es que no podemos molestar tan pronto otra vez al ginecólogo”, cuenta.