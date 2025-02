Jesús Calleja tocó la cima más alta cuando, a 4.000 kilómetros por hora, la nave New Shepard se disparó hacia el espacio. Hoy, conocemos lo que pasó a más de 100 kilómetros de altitud. "Cuando me solté del asiento, con la ingravidez, estaba tan emocionado por grabarlo que me desorienté y pensaba que estábamos yendo en picado y era que iba al revés de todos los que estaban derechos", reconoce.