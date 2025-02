Así tenemos que escribir cuando nos reímos, según la RAE

Según la Real Academia Española, hay una manera más correcta para hacerlo que otras, y no es exactamente ni “jajaja” ni “jejeje”. Según recoge esta institución en varios de sus artículos, “las onomatopeyas y las interjecciones no son reproducciones exactas del sonido que pretenden reflejar, por lo que existen variaciones entre las distintas lenguas. Para representar la risa, se ha fijado convencionalmente en español el uso de la interjección ja, escrita con jota, y no la forma ha, propia de otras lenguas como el inglés o el francés. Hay que recordar que, salvo en voces procedentes de otros idiomas, la hache no representa ningún sonido en español”.