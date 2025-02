Estos datos chocan con una de las cuentas pendientes entre las personas de 55 a 75 años: la calidad del sueño. Casi la mitad de los españoles no duerme las horas recomendadas y un 67% reconoce que se despierta con la sensación de no haber descansado: “Si no trabajamos, el cuerpo no está cansado para dormir a la noche”. La salud emocional también se queda a la cola. Los séniors tienen esa asignatura suspensa: “Me cuido más por fuera que por dentro”. Puntúan su estado de bienestar emocional con un 4’4 sobre 10.