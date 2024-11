El duro relato del escritor valenciano Santiago Posteguillo sobre la DANA: "Al amanecer no había nadie”

Todo ocurrió a las 18:40 horas del 29 de octubre. Su pareja le avisó de la subida del agua y subieron a la terraza del edificio, a unos 50 metros del barranco del Poyo . Al apreciar cómo estaba el barranco, se dieron cuenta de que se estaba desbordando a pesar de que no había llovido en Paiporta. Posteguillo pensó en mover el coche pero al final decidió que no era buena idea.

El escritor aseguró que vio, en mitad de la plaza, el cadáver de una joven china a que recuerda por haberle comprado agua "y al lado su madre velando el cadáver". "Y llegó el segundo amanecer y no había nadie. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar, en España en el siglo XXI?”, ha destacado.

“Y como no creo que la gente se imagine, viendo gente que con una manguera habían hecho cola con cubos para coger agua, con cadáveres que todavía no habían podido retirar, coches volcados y todos los edificios destrozados”, ha añadido. “No se pueden imaginar lo que está pasando esa gente. No pueden concebir el nivel y la sensación que tiene la gente en esas poblaciones: Paiporta, Algemesí, Alfafar porque no se está llevando la ayuda institucional que hace falta”, ha resaltado.