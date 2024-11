Encarnación se reencuentra con los agentes que la rescataron en la DANA: "Pensaba que no me iba a emocionar"

La DANA no solo golpeó fuerte a la Comunidad Valenciana, sino que también a zonas de Andalucía . Entre ellas, Jerez de la Frontera . Allí no hubo víctimas, pero sí rescates al límite. Es el caso de Encarnación, quien hoy se ha reencontrado con los agentes que le salvaron la vida.

Encarnación se reencuentra con sus salvadores y no duda en abrazarlos, besarlos y devolverles el cariño. “Agradecimiento total, respeto y admiración. Pensaba que no me iba a emocionar”, explica. Ella se quedó atrapada en su coche en medio de la riada.