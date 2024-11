Miguel, quien casi pierde la vida cuando llegó la DANA a Picaña: "Me llegó el agua a la barbilla"

“Empezamos a flotar, no veíamos nada. El coche se topó con otro y empezaron a amontonarse. Me quedé dentro del vehículo, subió el agua y cuando me llegó el agua a la barbilla, abrí la puerta, saqué la cabeza e intenté salir”, recuerda. “Pero si salía, me llevaba el agua y era peor. Me quedé dentro, tragando bocanadas de agua hasta las 22:00 horas, cuando bajó el agua. Después, llegó Protección Civil a sacarme. Tenía el móvil en alto para llamar a mi familia”, añade.