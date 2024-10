El emotivo discurso de Juan Ramón, un senador albaceteño con ELA: "SI no fuera por ellos, no estaría aquí"

Juan Ramón Amores es un senador albaceteño al que le diagnosticaron ELA hace nueve años. Tras la entrada en vigor de la ley sobre esta enfermedad, ha realizado un emotivo y reivindicativo discurso en el Senado. “Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí”, ha dicho en referencia a La Roda, su pueblo. La Cámara Alta ha dado el ‘sí’ unánime a la Ley ELA, un recorrido que no ha sido nada fácil, según informa Lorelei Esteban.