Sala de reducción de daños, una iniciativa de los centros de acogida: "El alcohol atrapa, se mete en ti"

María, otra de las asistentes a la sala se ha querido abrir con nosotros y contar su historia: "Desde que murió mi madre esto no es vida. Me ha robado mi propio hijo la herencia". María se refugió en el alcohol para apaciguar su dolor: "El alcohol atrapa, se mete en ti". Francesco cayó también en la adicción, que le llevó a desarrollar un trastorno mental: "Yo tenia una depresión, pero ahora me he recuperado". Francesco ha comenzado a pintar y a descubrirse a sí mismo dentro del centro.