Hubo coches que aguantaron la presión del agua y no fueron arrastrados por la corriente, pero luego tuvieron que ser desenterrados de todo el barro acumulado. Un vecino de La Alpujarra comenta: “Yo he visto riadas, yo tengo (muchos) años y esto no lo he visto nunca”. Los avisos amarillos por tormenta continúan vigentes en el interior de Almería, en Murcia y en la Comunidad Valenciana.