Entre txosnas, conciertos y gente se asoma una humareda y olores exóticos, son los puestos de comida ambulante y su extensa variedad. Muchos vecinos tienen claro que no lo comprarían porque “no hay un control” y por la ausencia de higiene. El precio no es un aliciente, ya que incluso en estos puestos ambulantes los precios no son bajos.