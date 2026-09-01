Jerusalén vive una vuelta al colegio con las aulas vacías

Una ley restringe la entrada al que provenga de Cisjordania.

Son casi 30.000 los estudiantes que no volverán a los colegios en Jerusalén.

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En Jerusalén, la 'vuelta al cole' se ha visto afectada por el conflicto entre Israel y Palestina. Hoy, en muchos centros, las aulas están vacías. No hay nadie dando clase, decenas de docentes y personal de escuelas privadas han visto hoy cómo no podían llegar a su trabajo. Israel ha decidido no renovarles el permiso de entrada, informa Lucía Manchón.

Así que las imágenes de las aulas son las de gente recolocando y ordenando las clases. Poniendo a punto decenas de pupitres aunque, por el momento, gran parte de las aulas se mantendrán vacías. "Los docentes que cuentan con los permisos necesarios, están todos aquí, trabajando en la escuela, esperando, si Dios quiere, que la vida vuelva a la normalidad"

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Patios y clases están totalmente desérticos. Son casi 30.000 los estudiantes que no volverán a los colegios en Jerusalén. Decenas de centros privados y cristianos que este martes cierran puertas y se declaran en huelga. Israel no renueva los permisos de entrada de sus docentes. Tampoco del personal de mantenimiento, seguridad, limpieza... Todo aquel que proceda de Cisjordania, no puede pasar. El problema, entre el 25 y 30% de los profesores vienen de allí.

Estas restricciones en la emisión y renovación de permisos de entrada responden a una ley que entró en vigor el pasado febrero. Ningún titulado en instituciones palestinas puede ejercer como docente en escuelas israelíes. Tampoco privadas. Aunque hay excepciones: aquellos ya empleados, por ejemplo, no se ven afectados por esta nueva y polémica medida.

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Aún así, Jerusalén vive una escena surrealista. Coloridos carteles o incluso tableros de corcho advierten del principio del curso. Septiembre arranca igualmente, pero no todos vuelven a clase.