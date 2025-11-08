El cierre del Gobierno en EEUU siembra el caos en los aeropuertos

El cierre del Gobierno, que inició el 1 de octubre, es el más largo en la historia del país

Miles de controladores aéreos que llevan sin cobrar desde el 1 de octubre se han dado de baja

En Estados Unidos, el prolongado cierre del Gobierno afectó este viernes a más de 5.000 vuelos por falta de personal. Miles de controladores aéreos que llevan sin cobrar desde el 1 de octubre se han dado de baja y están aceptando otros empleos, como informa Sara Canals desde Washington.

El cierre del Gobierno, que inició el 1 de octubre, es el más largo en la historia del país, superando los 35 días que duró el cierre de 2018-2019 del primer periodo presidencial de Donald Trump, mismo que finalizó en gran parte por la presión de la crisis del tráfico aéreo provocado por la escasez de controladores.

13.000 controladores aéreos suspenden su actividad

Entre los miles de trabajadores que han suspendido su actividad se encuentran 13.000 controladores aéreos y otros miles de agentes de seguridad aeroportuaria, que han dejado de trabajar, provocando que ayer cerca de un millar de vuelos se suspendiesen o más de 3.000 sufriesen retrasos en los principales aeropuertos de Estados Unidos.

La FAA señaló que los pasajeros afectados por cancelaciones tendrán derecho a reembolsos, pero no a otros gastos como hoteles, siguiendo los procedimientos habituales cuando la demora o cancelación no es culpa de la aerolínea.

Este bloqueo administrativo a los fondos federales también ha golpeado directamente al estómago de unos 42 millones de ciudadanos que se van a ver afectados por los recortes del gobierno a las ayudas alimentarias para los más necesitados. Una situación que algunas ONG tratan de aliviar, pero no por mucho tiempo