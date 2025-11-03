Las imágenes del derrumbe parcial de una torre medieval de Roma

La Torre dei Conti de Roma, levantada en el siglo XIII por orden del Papa, ha registrado este lunes hasta dos derrumbes parciales.

El derrumbe se ha producido durante unas obras de remodelación, lo que ha provocado heridas a varios trabajadores.

La torre, de alrededor de 30 metros de altura -pese a que en su origen llegaba al medio centenar-, está situada cerca del Coliseo y del Foro Romano. Las autoridades iniciaron sobre ella un proceso de reforma para potenciar su atractivo turístico.

Varios trabajadores se encontraban sobre un andamio cuando se produjo el primer derrumbe, mientras que el segundo ocurrió en medio de las operaciones de rescate, donde efectivos de Bomberos estaban desplegados para atender a las primeras víctimas.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, se han desplazado a la zona para seguir personalmente estos trabajos.