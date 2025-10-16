Rescates que salvan vidas: los cascos del móvil y los selfies, pueden quitarlas

Los selfies en situaciones y lugares de riesgo y los pasos a nivel no dejan de costar vidasp

Gracias a la rapidez del policía que tiene al lado, la chica se salva por los pelos

Una chica espera de pie en el andén a que llegue el tranvía. De repente, camina hacia las vías sin mirar y con los auriculares encendidos. El conductor del tranvía activa los frenos de emergencia. Y gracias a la rapidez del policía que tiene al lado, la chica se salva por los pelos. Ha ocurrido en Kayseri, Turquía, pero no es la única imprudencia que vemos.

Más imágenes de despistes que pueden costar vidas. Un hombre camina por una zona prohibida en una estación de Buenos Aires, cuando de repente es embestido por un tren. Consigue salvarse, pero otra vez, de milagro.

Menos suerte tuvo un grupo de mujeres con uno de los grandes riesgos de esta época. Los selfies en zonas de riesgo. Eso intentaban hacer cuando el tren golpeó a una de ellas en la cabeza. Una foto que le ha costado la vida.

Cruzar los pasos a nivel como hemos visto en más de una ocasión puede costar muy caro aunque tengamos en la mente que llegamos, no hacerlo puede costar la vida.