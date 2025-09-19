Francisco mantiene a sus padres informados de cómo está la situación en la zona de Chicago e Indiana

Los migrantes legales en Estados Unidos, atemorizados ante las detenciones sin motivo en las fronteras

“Cuídate y esperemos que cambie lo que está pasando allá”. Es la frase que le dice una familiar a Francisco. Desde hace más de 20 años, Francisco Jesús Castañeda vive en Estados Unidos indocumentado. La economía de su familia en México depende de él y ahora tiene miedo ante las nuevas políticas de Donald Trump, según informa Nuria Cabrera.

“Tienes que salir a trabajar, nadie va a pagar la renta por nosotros, tenemos que mantener a nuestros hijos, pagar las rentas y pues tenemos que salir”, lamenta Castañeda.

Los residentes latinos en Chicago, en alerta por las amenazas de Trump

Francisco mantiene a sus padres informados de cómo está la situación en la zona de Chicago e Indiana. “Van a hacer creo que dos centros de detención, uno con una capacidad de 1.000 personas para poder retener a la gente indocumentada”, explica. Las amenazas de Trump han puesto en alerta a miles de residentes latinos en Chicago, sobre todo a la población mexicana, quienes representan más de una quinta parte del total de la población.

"Y ahora con todas las redadas que están viendo prácticamente todos los días, la gente no puede salir a trabajar y viven escondidos", lamenta Rodrigo Botello, de 'Migrantes por siempre México'. En esta asociación ayudan a familias mexicanas con residencia ilegal en Estados Unidos.

"Muchos se van del trabajo a su casa. A veces ni siquiera voy a trabajar porque siento la presión o el miedo de arriesgarnos", confiesa Laura Mejía, de 'Migrantes por siempre México'. Una inseguridad que se ha trasladado a las ciudades santuario donde Trump va a empezar a utilizar su poder.