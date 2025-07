Se trata de un lugar al que irán los migrantes que no acepten la deportación voluntaria a su país

Las consecuencias que puede provocar la amenaza de Trump a España: el aceite y la industria farmacéutica, en peligro

Donald Trump ha amenazado con detener al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, por oponerse a colaborar con las redadas masivas de migrantes del Gobierno federal. Estas declaraciones las ha hecho durante su visita a Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención de migrantes en Florida, según informa Ana Lorenzo.

Se trata de un lugar al que irán los migrantes que no acepten la deportación voluntaria a su país y del que, remarca, no podrán escapar si no quieren enfrentarse a los caimanes que lo rodean.

“Les vamos a enseñar cómo escapar de un caimán", dice Trump sobre la cárcel

Rodeado de pantanos con caimanes, cocodrilos y serpientes. Se levanta así el controvertido nuevo centro de detención para migrantes. Durante su inauguración, Trump se mofaba de quien quiera fugarse de allí: “Les vamos a enseñar cómo escapar de un caimán si huyen de la prisión. No deben correr en línea recta, sino así en zigzag. ¿Sabes qué? De esa manera, sus posibilidades aumentarán un 1%”.

El nombre de Alligator Alcatraz hace alusión a la mítica prisión que ha sido iniciativa del Gobierno de Florida y que entusiasma tanto a Trump. Levantada en dos semanas en un aeropuerto abandonado con 5.000 camas, se espera que haya jueces en sus instalaciones para acelerar las deportaciones. Fue construido en una pista de un aeropuerto abandonado al oeste de Miami.

"Pronto acogerá a algunos de los migrantes más despiadados”, resalta Trump

“La gente no tiene por qué venir aquí, si se autodeportan y regresan a casa, pueden volver legalmente. Si les traemos, nunca podrán regresar a Estados Unidos”, afirma la secretaria de Seguridad Nacional. “No es un sitio al que yo quisiera venir de excursión. Pronto acogerá a algunos de los migrantes más despiadados”, resalta Trump. El centro de detención, que según el gobernador de Florida, Ron DeSantis, estará operativo a partir de este martes.

Frente a ello están las protestas de ecologistas por su ubicación cerca del Parque Nacional de los Everglades y de defensores de derechos civiles que consideran inhumana la polémica prisión. La cárcel está ubicada en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes la criminalización de migrantes en Estados Unidos, en medio de la apertura de Alligator Alcatraz: "No estamos de acuerdo en tratar a los migrantes como criminales".