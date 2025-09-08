Las gradas estaban llenas de celebridades, entre ellas Trump, que fue recibido con abucheos del público

Washington DCCarlos Alcaraz volvió a hacer historia en Nueva York ante unas gradas llenas de estrellas. El tenista español, de 22 años, conquistó su segundo título del US Open y recuperó el número uno del ranking mundial. La alegría y la euforia no solo se vivió a pie de pista, ya que el murciano lo celebró con su familia y su equipo en un vestuario lleno de alegría y emoción.

Su segundo 'Grand Slam' de 2025, tras conquistar Roland Garros hace tres meses, le ha servido para convertirse en el número uno del mundo por segunda vez. Lo hace tras batir al italiano Sinner en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Los protagonistas de la gran rivalidad del momento en el tenis ya habían disputado cuatro finales este año, entre ellas Wimbledon. De entre los tenistas en activo, solo Djokovic tiene más 'grandes' que el murciano en sus vitrinas.

Alegría tras ganar en un estadio hasta arriba de celebridades

Una hazaña así era algo que tenía que celebrarse. Alcaraz lo hizo en el vestuario con los suyos, junto a toda su familia y sus entrenadores. Champán, gritos, saltos de alegría y abrazos para festejar el trabajo bien hecho después de un partido intenso. Más tarde, seguiría la fiesta en uno de los clubs privados más exclusivos de Manhattan.

Las gradas del Arthur Ashe se rendían ante el español. Asientos ocupados por decenas de celebridades de todos los ámbitos, la élite estadounidense. A la celebración asistieron, entre otros, Bruce Sprinsgteen, y estrellas de Hollywood como Danny Devito o la actriz Emily Blant. También la célebre editora de 'Vogue', Anna Wintour, o el compositor Sting.

Donald Trump, recibido entre abucheos, no pareció alegrarse

Nadie quiso perderse la final. Tampoco el presidente estadounidense Donald Trump, quien fue recibido a su llegada entre abucheos. Su presencia hizo que el partido arrancara con casi una hora de retraso por las fuertes medidas de seguridad. Poco más de dos horas y media después, Alcaraz conseguía imponerse al italiano. La reacción del presidente estadounidense a la victoria no pareció ser precisamente de alegría y ha dado mucho de qué hablar en redes.

Pero muchos otros sí disfrutaron de cada minuto del partido y de la victoria, entre quienes estaba el golfista español Sergio García. Cuando nuestro tenista ganó, le dedicó un cariñoso swing de golf. También hubo buenas palabras de Alcaraz hacia su rival, al que felicitó por la gran temporada que estaba haciendo. "Te veo más que a mi familia", ironizó haciendo referencia a que Sinner tampoco se queda fuera de ninguna final.