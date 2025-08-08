Se clasifica a los niños por edad, color de ojos y pelo y hasta por carácter

Al menos 14 muertos y 132 heridos tras un ataque ruso con más de 300 drones y ocho misiles sobre Kiev

Compartir







Se clasifica a los niños por edad, color de ojos y pelo y hasta por carácter. Es un catálogo a la carta de niños ucranianos, a los que previamente separaron a la fuerza de sus padres, y que ahora se ofrecen a familias rusas. Lo ha creado Rusia para ofrecer la adopción de menores, según informa Lara Escudero y Julia Pulido.

'Save Ukraine', una ONG ucraniana especializada en el rescate de menores, lo denuncia a través de las redes sociales. “Rusia se llevó a sus padres a través de la matanza y persecución. A los niños se les dio ciudadanía rusa y ahora se les exhibe como objetos para satisfacer las necesidades de familias rusas”, denuncia Mykola Kuleba, fundador de la organización.

En la página figuran casi 300 menores y se puede acceder a ella desde la web del Ministerio de Educación y Ciencia del país. ��“Es una invitación a pedófilos y redes delictivas organizadas en toda Rusia”, recalca Kuleba. Desde 2023, Vladimir Putin está bajo orden de arresto internacional por el traslado forzoso de niños y niñas de Ucrania a Rusia. Pero con esta plataforma estaría dando un paso más. “Esto es un crimen de guerra y trata de niños”, añade el fundador. Menores que ya tienen identidad y que no debería estar en venta.

Trump no ve importante que Zelenski esté presente en las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ve importante que Volodímir Zelenski, líder ucraniano, participe en las negociaciones para alcanzar la paz en su país. Tampoco dice nada de si piensa imponer sanciones a Rusia porque ese ultimátum finaliza hoy y las bombas siguen cayendo en Ucrania.

PUEDE INTERESARTE Putin lanza su mayor ataque con 728 drones sobre Ucrania para responder al enfado de Donald Trump

Se ha cumplido el tiempo de descuento. Pero, de momento, mutismo absoluto con respecto a esas sanciones de las que tanto advertía el presidente estadounidense con imponer a Moscú si no terminaba hoy la guerra en Ucrania.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Zelenski insiste en la importancia de que Europa participe en las negociaciones

Pero esas sanciones, en realidad, se trataban de una medida coercitiva, una amenaza para forzar la situación con esa puesta en escena grandilocuente, incluso movilizando submarinos nucleares cerca de Rusia. Trump se acoge una vez más a su retórica habitual entre condicionales. Y la única referencia que ha trascendido al ser preguntado es que las sanciones dependerán de Putin. Parece que Trump opta por mantenerse en trincheras hasta que se vea la cara con el líder ruso la semana que viene.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Un encuentro que bien les interesa a ambos. El presidente ucraniano no está de acuerdo con que se le excluya de la cumbre e insiste en que Europa debe participar en las negociaciones porque no está dispuesto a acatar una paz hecha a medida de Rusia y Estados Unidos.