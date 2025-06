Se le acusa de cargos de asesinato aunque el Departamento de Justicia no descarta presentar recargos federales

Matan a tiros en su casa a una congresista y a su marido en Minnesota, EEUU: un senador y su mujer están heridos tras otro ataque

MinnesotaEl presunto autor de la muerte de la congresista demócrata, Melissa Hortman, y su marido es detenido después de 24 horas de intensa búsqueda por parte de la Policía. Las autoridades lo encontraron muy cerca de su vivienda. Según informa Sara Canals, le han encontrado en un campo escondido y armado en una operación de búsqueda que las autoridades del Estado califican como la más intensa de la historia de Minnesota y que ha involucrado a cerca de 200 agentes.

El sospechoso ya está bajo custodia policial y pasará a disposición de la Justicia. Se le acusa de cargos de asesinato aunque el Departamento de Justicia no descarta presentar recargos federales. En cuanto a las víctimas, recordamos que aparte de matar a una congresista y a su marido, intentó asesinar a un senador y a su mujer, que en estos momentos siguen en el hospital recuperándose. Según ha revelado su sobrino, Mat Ollig, "los dos están despiertos y recuperándose". "Va a ser un proceso largo", añade.

Detienen a Vance Boelter, quien asesinó a la expresidenta demócrata de Minnesota

Los equipos de élite llevan esposado a Vance Boelter, el hombre más buscado de Minnesota desde la noche del viernes. Ataviado con una máscara de látex, un uniforme de Policía y una placa falsa, disparó y mató a Melissa Hortman, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, y a su esposo en su casa.

El llamado 'pistolero de Minnesota' hirió de gravedad a un senador demócrata, John Hoffman, y a su esposa en su residencia, a unos 15 kilómetros de distancia. El crimen con tintes políticos fue perpetrado por este hombre de 57 años, experto en seguridad, a quien se incautó en su coche una larga lista con nombres de representantes demócratas. Tras el ataque, el sospechoso se enfrentó a tiros a los policías y luego escapó.

Los agentes lo califican como la mayor cacería humana en Minnesota

Tras una intensa búsqueda de 48 horas de día y noche, Boelter fue capturado el domingo cerca de la casa donde vivía con su esposa y sus hijos en Green Isle, en el condado de Sibley. Boelter estaba pasando apuros económicos tras dejar su trabajo en una empresa de seguridad para un emprendimiento financiero fallido en República Democrática del Congo, tal y como asegura David Carlson, un amigo suyo, al medio 'Star Tribune'.

Las autoridades lo han calificado cómo la mayor cacería humana en la historia de Minnesota. "Este estallido de violencia no puede ser la norma, ésta no puede ser la forma de abordar nuestras diferencias políticas", clama Tim Walz, el gobernador de Minnesota. El Estado está conmocionado tras un crimen que para muchos es fruto de la situación de un país que, consideran, no había estado tan dividido desde la guerra civil.