Todo preparado para el cónclave más incierto

Para asegurar el secretismo que rodea al cónclave, el personal que formará parte de este proceso en el Vaticano los próximos días ya han jurado confidencialidad. Además, antes de entrar en la reunión se requisarán los 133 teléfonos móviles de los cardenales electores y el Vaticano apagará la red móvil de su pequeño estado para que no haya cobertura.

Este martes ha sido el último día que se ha podido ver y preguntar a los cardenales antes de que arranque el cónclave para elegir al nuevo papa. Este miércoles se recluirán en la residencia de Santa Marta y en la Capilla Sixtina y no saldrán de allí hasta que elijan al nuevo pontífice, en unas deliberaciones y votaciones de alto secreto. De hecho, el personal Vaticano ya ha hecho el juramento para guardar silencio y no revelar nada de lo que suceda en el cónclave si no quiere recibir la excomunión automática.