Los menores de 17 años podrán conducir en la Unión Europea

“El que va contigo no tiene pedales como en nuestro coche y no pueden reaccionar”, sostiene Marco Antonio Muñiz, de la autoescuela 'El Llano'. Y no es el único cambio porque la UE quiere poner solución a la falta de transportistas. La edad para conducir camiones se reduce de 21 a 18 años. Para conducir autobuses, ya no habrá que tener 24 sino 21. La medida se ha anunciado hoy cuando se cumplen 50 años de la obligatoriedad de usar el cinturón de seguridad.