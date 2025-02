Estiman que el asteroide 2024 YR4 -que mide entre 40 y 90 metros de diámetro- podría impactar en diciembre de 2032. El coordinador del servicio de información de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, Juan Luis Cano, recuerda que sigue habiendo “un 98,5% de posibilidades de que no impacte con la Tierra" y que "no quieren transmitir un mensaje catastrofista a la sociedad”. "No va a desaparecer la humanidad, no se va a destruir la Tierra. Tenemos que ocuparnos de él, no preocuparnos", incide el astrofísico Javier Licandro.