"El Gobierno enfrenta una crisis de confianza. Tenemos un Gobierno que no puede manejar crisis en casa ni fuera. No puede proveer seguridad a los ciudadanos mientras le da refugio a criminales de fuera", ha subrayado el magnate, quien ha destacado que va a acabar con la decadencia de EE.UU. Trump ha querido recordar el intento de asesinato que sufrió en Pensilvania: "Hace unos meses, en un bonito mitin de Pensilvania, un grupo de asesinos me perforó la oreja. Pero mi vida se salvó por algo: Dios me salvó para hacer a EE UU grande de nuevo".