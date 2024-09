Donald Trump sufre un nuevo intento de asesinato: así encontraron al tirador en su club de golf de Florida

" Estoy a salvo y bien , nadie ha resultado herido. Nunca me rendiré", escribió Donald Trump en redes sociales. El tirador, Ryan Routh , estaba preparado en los aledaños del club de golf de Florida mientras el candidato republicano estaba jugando un partido, entre el hoyo cinco y seis. Al ser sorprendido por el servicio secreto, dejó el arma en el suelo y huyó en un coche.

"Están aliviados tras saber que está a salvo. Su equipo les va a mantener informados regularmente", concluye en el comunicado. "La violencia no tiene cabida en Estados Unidos", ha publicado la candidata demócrata en su cuenta de X. "Me han informado de las informaciones sobre disparos cerca del expresidente Trump en su finca de Florida y me alegro de que esté a salvo", ha añadido sobre este nuevo susto que ha vivido el magnate.