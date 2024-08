Ucrania lanza uno de los mayores ataques con drones sobre Moscú: así quiere cambiar la narrativa de la guerra

Rusia ha conseguido repeler un ataque con drones sobre Moscú. Alrededor de u n centenar de drones lanzados por el ejército ucraniano de los que once se dirigían directamente a la capital rusa y sus alrededores. Según informan Álvaro Berro y José Luis Fuentecilla en e l vídeo, Ucrania busca de esta manera cambiar la narrativa de la guerra.

Los suburbios de Moscú se han iluminado con las explosiones de los aparatos no tripulados. Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la madrugada han interceptado 45 drones que no han dejado ninguna víctima mortal. Se trata de un ataque ucraniano con casi 120 drones, muchos en la capital, mientras se recrudecen los combates en la región rusa de Kursk.

A largo plazo, Ucrania dice que busca crear una zona tapón que evite los ataques rusos desde su territorio. Pero, lo cierto es que Ucrania no puede sostener el avance durante mucho tiempo por falta de recursos, dicen los analistas militares. Si ha seguido avanzando hasta ahora es porque no ha encontrado gran resistencia. Moscú está tardando en responder, pero a Rusia le sobran recursos y espacio y Ucrania no puede estirar mucho más sus líneas de defensa.