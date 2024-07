La emotiva pedida de matrimonio a la judoka Laura Martínez tras rozar la medalla en los JJOO de París

Ella no sabía que esas lágrimas de tristeza tardarían unas pocas horas en convertirse en lágrimas de emoción. “De repente veo que me abraza y que me quiere decir una cosa, y yo ahí dije: vale, se viene anillo”, recuerda. Su novio Jose Antonio Aranda, también judoka, le pedía su mano a los pies de la Torre Eiffel. Martínez declara que ellos iban a ir a comer y que no se lo esperaba para nada, añade que, de hecho, iba con la ropa de la Selección Española.