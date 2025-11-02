Las acusaciones particular y popular solicitan para Álvaro García Ortiz entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación

El PP dice que el fiscal general del Estado se convertirá en "el fiel escudero de Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción"

La filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que éste había defraudado dinero a Hacienda sienta a partir de este lunes en el banquillo de los acusados, por primera vez en la historia, a un fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Informa en el vídeo Isabel Sanz.

El Tribunal Supremo juzgará durante dos semanas si Álvaro García Ortiz incurrió en este delito por el que las acusaciones particular y popular -entre las que está la pareja de la presidenta madrileña y una asociación de fiscales- solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación.

La Fiscalía, de la mano de la teniente fiscal del Supremo, defenderá que no hay delito, pues "ninguna intervención puede atribuirse" a García Ortiz en la divulgación de ese u otros correos, una tesis que también esgrimirán los abogados del Estado que le representan.

Como ocurrió cuando declaró ante el juez, el fiscal general entrará por la puerta principal del Supremo, en su condición de autoridad, y está previsto que en el juicio se siente en estrados, junto a sus abogados y con toga, han informado a EFE fuentes fiscales.

Lo previsible es que una representación de fiscales, entre ellos varios fiscales de Sala, estén presentes en algunas sesiones en apoyo al fiscal general, y también algún miembro de alguna asociación.

Por el Palacio de las Salesas -sede del Supremo- desfilarán hasta cuarenta testigos: políticos, como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o la número dos del PSOE-M y antiguo cargo de La Moncloa Pilar Sánchez Acera; fiscales, periodistas o los guardias civiles que, también por primera vez en la historia, registraron el despacho del fiscal general por orden del magistrado.

Gamarra: "Aún está a tiempo" de dimitir

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado este domingo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que piense dimitir porque "todavía está a tiempo, aunque sea en el último minuto" antes del juicio oral contra él.

Gamarra ha añadido que esta petición de dimisión no se la hace solo el PP, sino también la carrera fiscal, a fin de evitar "la degradación" del Ministerio Fiscal y para "no sumarlo en una profunda crisis de credibilidad".

"Posiblemente, no lo hará" y se convertirá en "el fiel escudero de Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que le acorralan, la de su familia, de su Gobierno y la de su partido", ha subrayado.

La exalcaldesa de Logroño ha precisado que, "siguiendo a Pedro Sánchez, no se salvará ni garantizará la credibilidad del Ministerio Fiscal en todo este proceso", añadiendo que "no olvide que Pedro Sánchez también le dejará tirado".

Gamarra ha indicado que, ante "tanta degeneración", España necesita una regeneración democrática e institucional y ha informado de que el PP prepara una "profunda reforma", que también afectará a la Fiscalía General del Estado y que el líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, presentará en los próximos días.