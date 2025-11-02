Félix Bolaños ha difundido un vídeo en TikTok junto a Pilar Alegría y Óscar Puente en clave de humor político

La estrategia busca reforzar la conexión con audiencias jóvenes y ampliar la difusión de la agenda gubernamental

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha publicado este domingo un vídeo en la red social TikTok en el que aparece acompañado por la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el titular de Transportes, Óscar Puente.

La pieza, de tono humorístico y desenfadado, ha llamado la atención en redes sociales por su estilo ligero en medio de un contexto político marcado por varias controversias judiciales y un clima de alta tensión parlamentaria.

El vídeo protagonizado por Félix Bolaños, Pilar Alegría y Óscar Puente

El vídeo, difundido en la cuenta personal del ministro Bolaños, muestra una conversación entre los tres dirigentes en clave de comedia sobre la presencia del Gobierno en plataformas digitales. En el inicio, Alegría y Puente animan al ministro a sumarse a TikTok, con comentarios irónicos sobre la “moda” de la política en redes sociales.

“Voy a hacer algo divertido, estoy pensando en cambiarme de gafas”, bromea Bolaños, en alusión a la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A continuación, se intercala una llamada ficticia entre Bolaños y Puente, en la que el ministro de Transportes, habitual en la polémica red social X (antiguo Twitter), ironiza sobre su menor experiencia con TikTok: “Ya sabes que lo mío es Twitter, pero si puedo echarte una mano, cuenta conmigo”. El vídeo termina con un breve gag visual, subrayando el tono distendido que lo caracteriza.

El Gobierno y su nueva estrategia: aproximarse a las redes sociales

Aunque el contenido ha sido recibido con humor por buena parte de los usuarios, también ha generado comentarios críticos desde algunos sectores de la oposición, que han cuestionado la oportunidad del mensaje en un momento de elevada exposición mediática para el Gobierno.

Desde el entorno del Ministerio de la Presidencia se subraya, no obstante, que el objetivo del vídeo es acercar la acción del Ejecutivo a nuevos públicos y normalizar el uso de formatos digitales en la comunicación institucional.

La presencia de ministros en redes sociales no es nueva dentro del actual gabinete. En los últimos meses, figuras como Óscar Puente y Pilar Alegría han intensificado su actividad en plataformas como TikTok o Instagram, combinando mensajes institucionales con contenidos de tono más informal.

La estrategia, inspirada en modelos de comunicación política internacionales, busca reforzar la conexión con audiencias jóvenes y ampliar la difusión de la agenda gubernamental por vías no tradicionales.

El vídeo, que acumula miles de visualizaciones en pocas horas, se suma a la tendencia creciente de miembros del Gobierno por explorar nuevos formatos de comunicación. Con ello, el Ejecutivo refuerza una línea de presencia digital que busca combinar la transparencia institucional con la cercanía personal de sus representantes, en un entorno político cada vez más mediado por las redes sociales.