La resaca del Senado: de los aplausos de los suyos a Sánchez a las críticas del PP a sus "no me consta"

Aplausos para Sánchez de los suyos, en el homenaje a las víctimas de la Dictadura, un día después de comparecer en el Senado

El PP dice que el presidente solo sabe decir "no me consta" y "no me acuerdo".

Compartir







Aplausos para Sánchez de los suyos, en el homenaje a las víctimas de la Dictadura, un día después de comparecer en el Senado. Todo el Gobierno celebra que su líder salvó los muebles. Un poco de aire ante la enorme presión del PP y la agenda judicial. Sánchez se fue satisfecho, y el PP, aunque habla de mejorar, pone el dedo en las evasivas del presidente y sus "no me consta".

En opini�ón de la oposición, esas dudas y ese tipo de respuestas son muestras de debilidad. Y no solo eso, apuntan a que la comparecencia del presidente no se preparó con asesores políticos sino con abogados para no incurrir en ninguna falsedad manifiesta.

PUEDE INTERESARTE El Supremo insta a la Audiencia a investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo al creer que pudo haber blanqueo

Pedro Sánchez dijo en su comparecencia que no conocía a Aldama mientras que este le contesta que llamó a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y presidenta de Hidrocarburos en su periplo por Barajas. Llamó también la atención que el presidente dijera que tenía una "relación anecdótica" con Koldo. Hoy diversos medios publican nuevas fotos entre los dos.

El PP dice que el presidente solo sabe decir "no me consta" y "no me acuerdo"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha ido más allá este viernes al señalar que las "evasivas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado "no le servirán cuando actúe la Justicia".

"Sánchez lo único que dice es 'no me consta, no me acuerdo'. De pronto tiene amnesia", ha denunciado Gamarra en declaraciones a los medios durante una visita al mercado municipal de Bellvitge, en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Gamarra ha acusado al jefe del Ejecutivo central de "protegerse" y "esconderse" tras la "falta de memoria", si bien ha avisado: "No le va a servir absolutamente de nada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Ha añadido que el de ayer fue "un día completo" para Sánchez, dado que por la tarde la militancia de Junts avaló romper relaciones con el PSOE y evidenció que el presidente "no tiene mayoría para gobernar ni unos presupuestos para poder afrontar los problemas de España". "Quedó constatado que nunca fueron más y que cada vez son menos", ha añadido.

Tras señalar que Sánchez está "atrincherado en la mentira" y que "única y exclusivamente busca resistir", ha defendido que "es hora de que hablen los españoles".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El Gobierno cree que Sánchez salió "reforzado"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno salió ayer "reforzado, exitoso y más que airoso" de su comparecencia en el Senado, frente a un PP "bronco" que no tiene nada que ofrecer a los españoles.

En una entrevista en TVE recogida por EFE, Bolaños ha afirmado que la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión Koldo del Senado permitió ver a una oposición "que no tiene nada", que se queda en un tono "bronco, grosero, y maleducado", en un intento de "embarrar las instituciones".

Boñalos ha calificado la intervención del senador del PP Alejo Miranda de "absolutamente grotesca" porque no dejaba hablar a Sánchez y porque algunas de las preguntas que le realizó "eran muy absurdas", recogiendo "cualquier bulo que hubiera por ahí" y, por eso, el presidente del Gobierno, "sin ninguna dificultad desmontó los argumentos que se le estaban planteando".

En este sentido, ha opinado que los senadores de la oposición que preguntaron "quedaron muy mal" y ha lamentado que "lo que pasó ayer fue un desprestigio de la institución del Senado, que la está desprestigiando por completo esa mayoría absoluta del PP", ha dicho.

Preguntado por la utilidad de la comisión Koldo, Bolaños ha señalado que "no está consiguiendo nada". "Esta comisión de investigación es perfectamente absurda. Lo que está haciendo es poner de manifiesto que el PP no consigue sus objetivos, ni siquiera en una cámara en la que tiene mayoría absoluta".

Es la resaca de la comparecencia. Y puede haber más. El PP deja la puerta abierta a volver a citar otra vez a Sánchez en el Senado.