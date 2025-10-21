Las claves del 'caso Leire Díez'

Noticias Cuatro ha tenido acceso al sumario del caso Leire Diez, la supuesta fontanera del PSOE.

Isabel Sanz, de Noticias Cuatro, desentraña las claves del caso, al que le queda aún mucho recorrido.

Noticias Cuatro ha tenido acceso al sumario del caso Leire Diez, la supuesta fontanera del PSOE. Según se recoge en el mismo, ella mencionaría a Pedro Sánchez como inductor de sus investigaciones en la sombra. Esta tarde, una frase de la vicepresidenta ha provocado la mofa en el Senado: "Tenemos Gobierno de corrupción para rato". Pero el día lo ha protagonizado Leire Díez.

A Leire Díez la llaman la "fontanera del PSOE". ¿Qué función tendría una fontanera así?

No va de tuberías en este caso, pero sí de trabajar en la sombra para solucionar de manera discreta, estratégica, problemas que afecten al partido sin que sea un cargo orgánico del partido quien lo haga.

Hoy hemos tenido acceso al sumario que la juzga por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se investiga si Leire Díez trató de buscar en reuniones trapos sucios de los agentes, investigadores y jueces que tratan los asuntos que afectan al entorno del Presidente del Gobierno.

El juez Arturo Zamarriego considera que la exmilitante del PSOE Leire Díez "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Se trata del procedimiento en el que Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y en el que el juez aceptó acumular las denuncias y tomar declaración como testigos a Stampa y Grinda, entre otras personas.

Las pesquisas parten de sendas denuncias de Hazte Oír, una que se derivó desde los juzgados de instrucción de Badajoz, después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y de la Fiscalía.

El juez ve pertinente acumular las denuncias de Stampa y Grinda "sin que la acumulación dé lugar a una gran macrocausa que impida su normal tramitación".

El Ministerio Público sostenía que era necesario investigar los hechos "conjuntamente" porque "el patrón de actuación es exactamente el mismo" en las reuniones mantenidas con Hamlyn, Stampa y Grinda: "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales fundamentalmente".

Para el fiscal Juan Pablo Nieto, también es "fundamental" en este caso la "singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díaz Castro, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado". "Esto es determinante", remarcaba.

A su juicio, es "evidentemente" que la conexión entre los denunciados --Díez, Pérez Dolset y Rusiñol-- trata presuntamente de "manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas", en referencia a la UCO y Anticorrupción.

"La persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto"

En el sumario se refleja cómo Leire Díez se presenta como "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto" y habla en nombre del entonces mandamás del PSOE, Santos Cerdán.

En esta maraña de fontanería y cloacas, Leire va de la mano de un empresario. El sumario recoge cómo Pérez Dolset le asegura a un fiscal que "el presidente había dado orden de limpiar, sin límite" cuando se imputó a Begoña Gómez.

¿Se nombra así a Pedro Sánchez como el inductor de una investigación en la sombra? La información ha caído como una bomba en el Congreso, según informa María Galán.

Un "fontanero" en política es una persona que trabaja en las sombras para resolver problemas internos, negociar acuerdos o manejar asuntos delicados dentro de un partido político, a menudo sin aparecer en escena. Este término se utiliza como metáfora para describir a alguien que se encarga de la "fontanería" del partido, es decir, las tareas de mantenimiento y reparación que mantienen el funcionamiento del sistema, como las de un fontanero profesional.

Pueden encargarse de mantener la cohesión interna, negociar alianzas, controlar la comunicación y resolver conflictos sin que trascienda públicamente y trabajan de manera discreta y estratégica, a menudo se les describe como "trabajadores de la sombra".

Suelen ser personas de confianza del líder del partido y se encargan de solucionar problemas internos sin ser el rostro visible de la organización. Pueden ser quienes se encargan de negociar pactos electorales o de gestionar crisis internas, manteniendo el orden y la estabilidad.

Pero vayamos a un sumario que puede protagonizar la vida política en los próximos días.

Ignacio Stampa, el fiscal que investigó el Caso Villarejo, denuncia que en el encuentro que mantuvo con esta pareja, el empresario Pérez Dolset y la fontanera del PSOE, Leire Díez, esta se presentó así: ella era "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto".

Ocurrió el 7 de mayo. A Stampa le habían contactado previamente. Buscaban información delicada sobre fiscales y jueces. "Se me preguntó en varias ocasiones por irregularidades que yo pudiera conocer de los Fiscales Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el Magistrado Manuel García-Castellón. Luzón es el fiscal jefe anticorrupción y lleva el conocido 'caso Koldo'.

También se habló del caso que afecta a la mujer del presidente. Pérez Dolset expresó que "cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque "el presidente había dado orden de limpiar, sin límite" y que "la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente".

Stampa les preguntó a quién iba a conocer en esa reunión y se me contestó que lo sabría "el jefe del fiscal general", respuesta que dio lugar a que le preguntara si se refería al Ministro de Justicia o al Presidente del Gobierno, respondiéndome que "ambos".

"La reunión concluyó sin que consiguieran de mí ni una sola de las 'informaciones' que equivocadamente esperaban obtener como tampoco ninguna otra", agregó.

Hoy, uno de los protagonistas, Pérez Dolset , lo niega todo y dice que Stampa miente y que Leire Díez ni siquiera le conoce.

Hechos similares denuncia el Fiscal Anticorrupción, José Grinda quien, según su testimonio, le llegó de otra persona una nota manuscrita y supuestamente avalada por altas instituciones del Estado. "Me decía este escrito que yo estaba en posesión de secretos de mi jefe (…) de actuaciones delictivas del mismo, y que si yo las manifestaba se llegaría a la destitución de mi jefe".

Su jefe es el ya mencionado Alejandro Luzón y el documento contenía una oferta: "Que se estaba en condiciones de proporcionarme un destino en el extranjero y que se comprometía a "liberarme" de una demanda contra mí".

Tras ello, dejó claro que formulaba una denuncia después de haberlo hablado con el propio Luzón y que, "evidentemente", le contestó a Rusiñol que no actuaría "en contra de la ley o del principio de legalidad". "Obviamente, la mera referencia a que yo pueda actuar en contra del criterio de legalidad y el ofrecimiento de algún tipo de beneficio lo entiendo como una propuesta de soborno y como una propuesta de prevaricación", zanjó, aclarando asimismo que desconoce "cualquier elemento de conducta delictiva" de Luzón.

El juez Zamarriego ha citado a ambos fiscales a declarar como testigos el próximo 5 de noviembre, dentro de la causa en la que investiga a Leire Díez, Pérez Dolset y también al periodista Pere Rusiñol.

¿Actuaba Leire Díez por su cuenta o por órdenes desde el PSOE? ¿Qué dice el juez que lleva el caso?

"A ver, de momento, el juez no señala más arriba. Habla de una actuación delictiva, continuada y coordinada que lideraría Leire Díez trabajando con el empresario Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Según el juez ellos eran los que se dedicaban a "recabar información de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción" a cambio de "favores". Y el objetivo era anular o malbaratar las investigaciones en casos relevantes que afectan a políticos.

Pero ellos, estos fiscales y otros investigados accedieron a reunirse con ella... ¿Por qué?

"Bueno, el fiscal del caso cree que consiguió dar una supuesta apariencia de hablar en nombre de altas instancias. En sus denuncias, uno de los fiscales dice que a él le dijeron que se iba a reunir con Cerdán, pero Cerdán no apareció. En cualquier caso, Leire Díez les decía a todos que el Gobierno iba a estar informado de sus gestiones. Y claro, las ofertas las de eran de alguien con poder. Por ejemplo, te vamos a conseguir un puesto en el extranjero, o te vamos a quitar una demanda Ella ahora dice que que iba por su cuenta, aunque algunas fuentes de fiscalía creen que no, que recibía órdenes".

¿Es posible que veamos declarar al presidente del Gobierno?

"Por ahora, en absoluto. Estamos muy al principio. El día 5 de noviembre están citados los dos fiscales denunciantes.. El 11 de noviembre declarará Leire Díez y a partir de ahí, la investigación irá cogiendo más cuerpo".