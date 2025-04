Tensión en Sumar por el aumento del gasto en Defensa

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago , asegura que su formación reclama una reunión de la mesa de partidos para analizar su papel en el Gobierno tras las decisiones del PSOE sobre el aumento del gasto militar . El partido sostiene que no descartan ningún escenario como, por ejemplo, la posibilidad de salir del Gobierno. "Tenemos que tomar colectivamente, por supuesto. Nosotros en este momento barajamos todos los escenarios (...) Esto no es un problema de que Sumar o IU tomen una decisión. Las decisiones unilaterales tomadas por otros son las que provocan determinadas consecuencias graves", destaca.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, subraya que "respeta mucho los debates que puedan hacerse en Izquierda Unida" pero sostiene que "la continuidad del Gobierno no está en cuestión. Lo repite varias veces y esquiva el desacuerdo dentro de Sumar y señala al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la compra de munición a una empresa israelí. Un contrato de más de seis millones de euros para comprar munición que, a pesar de que el Gobierno dijo que no se iba a realizar, sigue adelante.

Aunque los socialistas rebajan la tensión, el Partido Popular aprovecha para criticar que el plan de Defensa no se vote en el Congreso de los Diputados. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, avisa de que es una “cacicada antidemocrática” que el plan no pase por votación: "En un Gobierno no hay posiciones partidarias ni personales. Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse. O cuando menos, debería ser cesada y no quedarse por apego al cargo".