Los científicos aseguran que España será el territorio más al norte del planeta

Este fenómeno será capaz de transformar la configuración geográfica del planeta drásticamente, ya que se plantea una teoría geológica que cambia por completo la percepción actual de los continentes. Esta teoría está planteada en el estudio titulado “This is what Earth’s continents will look like in 250 million years”, donde se plantea que los modelos geológicos indican que los movimientos tectónicos van a llevar a la Península Ibérica a convertirse en el territorio más al septentrional del planeta.