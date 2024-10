Pedro Sánchez asegura que nunca se reunió o habló con Víctor de Aldama tras publicarse una fotografía de ambos

"Uno no elige con quién se hace una foto , pero sí elige con quién se va de vacaciones", ha señalado en alusión a las fotos de años atrás del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al narcotraficante Marcial Dorado.

Ha reiterado Sánchez que no ha cruzado jamás ni una palabra con Aldama (actualmente en prisión) y por tanto no ha tenido con él ninguna reunión formal ni informal ni ninguna conversación.

Lo que interpreta a raíz de la publicación de la fotografía es que la derecha política y mediática está muy desesperada e intenta vincularle con una persona con la que no ha tenido relación alguna.

De la misma forma ha reiterado que no hubo una visita a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, porque al tener conocimiento de que había sobre ella una sanción individual y no podía pisar suelo español, indicó a Ábalos, entonces ministro de Transportes, que no podía permitirse y que la cancelara.