Juan Pedro Valentín analiza estas informaciones que no están acreditadas por las autoridades. La más relevante ese la de ese empresario que dice que tenía bolsas de dinero que dejaba en la sede del PSOE. “Él, junto a otro empresario, llevaron 45.000 euros en dos entregas. En total, 90.000 euros que se quedaron en la sede. No sabemos quién es ese empresario pero él dice ser colaborador de Víctor de Aldama. Esto no es objeto en la actualidad de ninguna investigación ni ha sido acreditado”, sostiene. Y es que este dato no está investigado por la UCO y el PP quiere llevarlo a la sede judicial para investigarlo y ver su recorrido.