Las dos grandes derrotas del Gobierno tras no conseguir el apoyo de Junts en el 'Superpleno'

El Gobierno sufrió un mazazo parlamentario en el ‘Superpleno’ que se celebró ayer en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo no logró sacar adelante dos de las iniciativas legislativas más relevantes. Una de ellas fue la Ley de Extranjería, que no ha salido adelante tras la negativa del Partido Popular. Hay que recordar que su apoyo a esta propuesta fue lo que le costó la separación con Vox. Y la otra, que no se esperaban, fueron los objetivos de déficit.