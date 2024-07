Juan Pedro Valentín analiza el papel clave de Junts en la actual legislatura: "No hay entendimiento político"

Este 23 de julio se cumple justo un año de las últimas elecciones que ganó el PP, pero que, contra todo pronóstico, no pudo alcanzar La Moncloa. Un año de alta intensidad política, en el que el presidente ha visto a su mujer, Begoña Gómez, imputada tras un caso de presunta corrupción. Según informa Juan Pedro Valentín (Director de Noticias Cuatro) , el papel de Junts es clave y así se ha podido ver en el 'Superpleno', donde el techo de gasto no ha salido adelante.

Juan Pedro Valentín sostiene que los siete escaños de Junts son fundamentales. "La legislatura está siendo una tortura para el Gobierno, como se ha demostrado. Y eso que los socialistas han arriesgado mucho con la Ley de amnistía, pero a Junts eso no le basta y piden más", añade. Ahora mismo, sin techo de gasto , no puede haber presupuestos, aunque ya han dicho que los prorrogarán. "El Ejecutivo ya ha dicho que continuarán con los presupuestos prorrogados, son muy expansivos y se pueden adaptar", señala Juan Pedro Valentín.

Juan Pedro Valentín recuerda también que "a todo esto hay que sumarle el caso Koldo y el de Begoña Gómez". Ha sido un año con mucho ruido y pocas leyes. El Gobierno suda más en el Congreso más que en la legislatura pasada. La prueba es la jornada de este 23 de julio. La ley más relevante aprobada es la de amnistía y no se han podido aprobar presupuestos. El reto es saber si a partir de ahora, el Gobierno va a tener más apoyos o va a seguir en esta situación.

Juan Pedro Valentín destaca que "Sánchez ha conseguido la presidencia y Puigdemont, la amnistía" pero que, lejos de eso, "no han logrado nada". "En el Congreso no sacaron ninguna ley. Solo la amnistía que ha provocado una auténtica rebelión en los tribunales españoles. Esto podría llevar a que el propio Fiscal General del Estado pueda ser imputado", concluye. "Mañana habrá una reunión importante, ya que Esquerra ha dado un ultimátum para llegar a julio con un pacto o Illa no podrá ser presidente. Junts tensa mucho la cuerda porque son los que se quedan fuera", añade.