El plan del presidente del Gobierno contra la desinformación y los bulos no convence al PP. “El mayor bulo de España es usted”, le ha dicho Feijóo a Sánchez. “Esto puede terminar en el mayor ataque a la libertad de información en la democracia española. No lo vamos a consentir”, ha añadido el líder de los populares, quien ha acusado al jefe del Ejecutivo de querer castigar a los medios que han hablado de los negocios de su mujer.

“Lo que ha venido aquí es a evitar dar explicaciones y, lo que es peor, a castigar por ley a los medios de comunicación que informan de la presunta corrupción que a usted le salpica”, ha subrayado. Mientras Feijóo ha atacado a Sánchez con su familia, el presidente del Gobierno no ha dudado en hablar de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y de la presidenta de Madrid: “Que no haya jefes de gabinete de presidentes autonómicos que amenazan a quien no repite sus consignas (…) Asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes”. Y para eso necesita el apoyo de todos sus socios.