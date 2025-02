El Ejecutivo tiene a los empresarios en contra y está pendiente otra vez de Carles Puigdemont . El Gobierno necesita de los votos de Junts para aprobar la reducción de la jornada laboral. De momento, Junts sostiene que no han consensuado nada. La vicepresidenta segunda ha resaltado que "el trabajo es un medio, no una mercancía" y que las personas "no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir".

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz , llega vestida de blanco impoluto, un color que reserva para las grandes ocasiones. Los empresarios lo han pillado. “Yo cuando la he visto llegar con su traje de marfil ya sabía que era un día importante para ella. Para nosotros no lo es tanto”, subraya Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos ATA.

Los empresarios dejan claro que no comparten la reducción de la jornada laboral que ha aprobado hoy el Gobierno. “Creemos en el diálogo social, no en el monólogo social. No estamos de acuerdo con lo que se va a aprobar hoy”, destaca Antonio Garamendi, presidente del CEOE. “Si alguien piensa que va a haber contratación por la reducción de jornada es que no ha pagado una nómina en su vida”, añade Amor.