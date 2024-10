Disneyland París busca trabajadores en Sevilla: ofrecen 35 horas semanales, alojamiento y magia asegurada

Entre este martes y este miércoles se han cerrado en Sevilla más de 300 entrevistas de candidatos que se han inscrito previamente, pero, además se suma que son muchos los que directamente se han presentado en el lugar de la selección currículo en mano llegados desde distintos puntos de España para probar suerte. “Me he enterado y he venido desde Bilbao, así de locura”, cuenta una de las candidatas. “He venido sobre la marcha, me enteré hace dos días y he cogido un viaje a Sevilla y dije me voy”, afirma otra.