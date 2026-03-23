Chappell Roan es vetada en Copacabana tras las acusaciones del futbolista Jorginho

El futbolista brasileño Jorginho, que milita en el Flamengo de la liga de Brasil, acusó al equipo de la artista Chappell Roan de maltratar a su hija de 11 años

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El futbolista brasileño Jorginho, que milita en el Flamengo de la liga de Brasil, acusó al equipo de la artista Chappell Roan de maltratar a su hija de 11 años en un hotel de São Paulo. El futbolista publicó un comunicado en redes sociales el sábado describiendo lo que calificó como una "situación muy triste" que involucró a su esposa e hija mientras se hospedaban en el mismo hotel que Roan durante el festival de música 'Lollapalooza'.

"Mi hija se despertó muy emocionada", escribió Jorginho, quien detalló que la menor de edad había hecho un cartel para apoyar a la cantante a quien "admira mucho". Según sus palabras escritas en su cuenta de Instagram, su hija vio a Roan en el desayuno, pero no se acercó a ella. "Simplemente pasó por la mesa de la cantante, la miró para confirmar que era ella, sonrió y regresó a la mesa con su madre. No dijo nada, no pidió nada", escribió.

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Jorginho apunta al equipo de seguridad

Sin embargo según el futbolista, un miembro del equipo de seguridad de Chapelle Roan se acercó a su familia para reclamar de manera airada. El guardia supuestamente habló "de manera extremadamente agresiva" con la niña y su madre. El guardia la acusó de "falta de respeto" y "acoso", y amenazó con presentar una queja ante el hotel. "Mi hija estaba conmocionada y lloró mucho", dijo Jorginho. "Sinceramente, no entiendo en qué mundo el simple hecho de pasar junto a una mesa y mirar puede considerarse acoso".

"Sin tus fans no serías nadie. Y para los fans, ella no merece su cariño" lanzo Jorginho, conocido por jugar en equipos de la talla de Arsenal, Chelsea y Napoles a la cantante.

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Chappell Roan niega las acusaciones, pero es vetada en Copacabana

Chappell Roan ha pasado de ser una de las voces más prometedoras, a una de las más polémicas. A pesar de que la cantante estadounidense pidió perdón y defendió que no vio a nadie acercarse a ella ya era demasiado tarde. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, confirmó a través de X que vetaba a Chappell Roan de participar en Copacabana, donde la artista compartía cartel con Shakira.

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No es la primera vez que se enfrenta a críticas. Muchos le han cancelado en redes sociales por su comportamiento hostil con fans, aunque ella niega odiarles. Se defiende diciendo que pone límites como cualquier otra persona. "Me da igual que penséis que soy egoísta por decir no a una foto".