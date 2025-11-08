Rosalía resplandece en Valencia con el regreso más esperado del año en los 40 Music Awards

LOS40 Music Awards en Valencia presentan a una Rosalía con aura en "una gala de esperanza para quienes más lo merecen"

Entre luces, coros y una puesta en escena minimalista pero intensa, la cantante repasó sus nuevas composiciones

Compartir







El pabellón valenciano de la Roig Arena vibró durante la noche de este viernes 7 de noviembre con la energía de 18.000 asistentes que no quisieron perderse el regreso de Rosalía a los escenarios. La artista catalana se convirtió en la gran protagonista de los 40 Music Awards, donde presentó en directo su nuevo disco tras dos años de silencio escénico.

“Estoy feliz de poder volver a cantar, de volver a subirme a un escenario”, confesó la intérprete, visiblemente emocionada, a su llegada a la alfombra roja de la entrega de galardones. Su retorno no fue uno más: fue un espectáculo cuidadosamente construido, una celebración del arte y de la reinvención.

La reaparición de Rosalía

El álbum ha sido elaborado a lo largo de tres años de trabajo y experimentación. En él, Rosalía juega con 13 idiomas y fusiona estilos tan diversos que, como ella misma explica, “la gracia está en que cada uno haga su propio viaje dentro de él”.

El público respondió con una devoción que rozó lo místico. Entre luces, coros y una puesta en escena minimalista pero intensa, la cantante repasó sus nuevas composiciones, recibiendo ovaciones que confirmaron su estatus como una de las artistas más influyentes del panorama musical actual.

PUEDE INTERESARTE Los conciertos para bebés llegan al Palau de la Música Catalana de Barcelona

Rosalía no solo regresó: reafirmó su lugar en la cúspide. “Me siento bendecida”, aseguró entre sonrisas. Y así, con el público aún coreando su nombre, la noche terminó con una sensación compartida: la de haber sido testigos del regreso de una artista que sigue marcando época.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Actuaciones y galardones de los 40 Music

Con "el corazón a mil", Pablo Alborán recibía otro Global Icon. El andaluz, que también estrena disco, 'KM0', se acordaba del Hospital La Fe de València, a los que ha agradecido su trabajo en la donación de medula. "Y por cambiarme la vida", añadía.

Las referencias a la catástrofe se repetían durante la velada, por boca, por ejemplo, de los presentadores: Dani Moreno 'El Gallo' y la valenciana Cristina Boscá, maestros de ceremonias, junto al también valenciano Óscar Martínez, que ejercía de DJ, y clásicos de la emisora, como Tony Aguilar. Este último definía como "la gala de las galas" con la que se pretende "traer la esperanza y la alegría a quienes mas lo merecían".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

También con la DANA en el recuerdo, Nil Moliner arrancaba su actuación homenajeando al cantautor valenciano Raimon con 'Al meu país no sap ploure', mientras que Naiara recalcaba que hay que seguir aportando luz y recogía su galardón al grito de 'Amunt València'.

Dani Fernández, que junto a Valeria Castro se hacía con el galardón de mejor colaboración y en solitario el de mejor álbum ('Jauría'), confiaba en que "para Valencia, la música haya sido un refugio para esos malos momentos". El cantante ha recordado que su compañera ha tenido que parar tras los ataques que recibió en redes sociales y le ha dedicado la canción a ella "porque se lo merece".

Otro de los invitados más esperados era Ed Sheeran --galardonado por 'Play' con la mención a mejor álbum internacional y como Global Icon-- que interpretaba varios temas de su repertorio, uno de ellos, para sorpresa y regocijo del p�úblico, 'Perfect' junto con Aitana.